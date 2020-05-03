رئيس الوزراء يتفقد الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حاليا الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وفي مستهل الاجتماع تقدم رئيس الوزراء للمحافظين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن لقاءه بهما اليوم يستهدف معرفة المو قف على الأرض فيما يخص توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائيةالأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين بالمبنى،وإنما تسويته بالأرض، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لميتم هدمها بالكامل، مشيراً إلى ضرورة إستمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعةالشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه إستغلال هذه الفترة بهدف تحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولةمنشغلة بقضايا أخرى.
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