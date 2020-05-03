فيديو.. كل شيخ وله طريقة.. كورونا والحكومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية أزمة كورونا، بدأت كل دول العالم فى التفكير ووضع خطط المواجهة، البعض بدأ مبكرا وآخرون تأخروا ورغم وحدة إرشادات ومحاذير منظمة الصحة العالمية إلا أن كل دولة كانت لها طريقة مختلفة في التعامل.
فى الفيديو التالى نستعرض طريقة تعامل الحكومات المختلفة مع فيروس كورونا لاحتواء الأزمة منذ بدايتها وحتى وقتنا هذا .
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