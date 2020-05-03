مصر | أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 15 قضية أمن عام، وتنفيذ 117 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:
نجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مواد غذائية، لوازم ماكينات طباعة، أمتعة شخصية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (303937جنيهًا).
وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (15) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).
وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (191) مخالفة مرورية متنوعة، بينما قامت فى مجال تنفيذ الأحكام، بتنفيذ (117) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
ضبط 188 قطعة سلاح نارى
وفي سياق متصل، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى، 208 قضية مخدرات وتنفيذ 78179 حكم قضائى متنوع.
نجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (188 قطعة سلاح نارى، بحوزة 155 متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (16) بندقية آلية، (37) بندقية خرطوش، (12) طبنجة، (122) فرد محلى، (295) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (203) قطعة سلاح أبيض.
وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (78179) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (352) حكم جناية، (22687) حكم حبس جزئى، (4582) حكم حبس مستأنف، (39268) حكم غرامة، (11290) حكم مخالفة.
واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين إرتكبوا (16) حادث متنوع، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط (208) قضية مخدرات بحوزة (235) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.
وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (41) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (17) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (186) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة (سيارة- 2 دراجة نارية).