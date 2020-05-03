مصر | أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 15 قضية أمن عام، وتنفيذ 117 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

نجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مواد غذائية، لوازم ماكينات طباعة، أمتعة شخصية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (303937جنيهًا).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (15) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (191) مخالفة مرورية متنوعة، بينما قامت فى مجال تنفيذ الأحكام، بتنفيذ (117) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

Advertisements

ضبط 188 قطعة سلاح نارى