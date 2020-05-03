مصر | القبض علي عامل لقتله أخر وسرقته ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض علي عامل لقتله أخر وسرقته ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، في كشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة الفشن، من أهالى قرية شنرا بدائرة المركز بالعثور على جُثة بقال - مقيم بذات القرية، بداخل غرفة مُلحقة بمحل بقالة خاص به مسجاة على ظهرها موثوق اليدين وبها جروح قطعية بالوجه والرأس وجرح غائر بالرقبة وسلامة جميع منافذ الغرفة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل - مقيم بذات القرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لكونه جار للمجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية فعقد العزم على قتله وسرقته.

وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بإعداد قطعة من الحديد وحبل وبتاريخ الواقعة توجه لمنزل المجنى عليه حيث قام الأخير بإستضافته وحال قيامه بإعداد مشروب له باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بالقطعة الحديدية فقاومه المجنى عليه وحاول الإمساك به فإستل سكين من الغرفة وتعدى عليه بالضرب بها محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب ذلك قام بإيثاقه بالحبل وإستولى على (مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 12 علبة سجائر )، وتم بإرشاد المتهم ضبط السكين المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والهاتفين المستولى عليهما، وقرر المتهم بإنفاقه المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الامنية من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم