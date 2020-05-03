مصر | الزراعات وكرهما.. سقوط إثنين من العناصر الإجرامية بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعات وكرهما.. سقوط إثنين من العناصر الإجرامية بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ" ربع كيلو هيروين، وأسلحة نارية وذخيرة".. أسقط ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إثنين من العناصر الإجرامية، داخل وكرهما بالمنطقة الزراعية، بمركز كرداسة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مفادها قيام كلًا من عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية متخذان من المنطقة الزراعية المتاخمة لقرية كومبرة بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إستهدافهما من خلال بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية و55 طلقة من ذات العيار و5 خزن آلية، 250 جرام لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لإستخدامه فى حماية نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

كما تابعت أجهزة الأمن نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعُثر بحوزتهم على 230 جرام لمخدر الحشيش، 25 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبالغ مالية، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.