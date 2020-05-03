مصر | ضبط شخص بحوزته 2 كيلو ونصف من الحشيش بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته 2 كيلو ونصف من الحشيش بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدريرية أمن القليوبية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

فقد تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل - له معلومات جنائية مسجلة، حال قيادته سيارته الملاكى بالقرب من منطقة سكنه بناحية سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.