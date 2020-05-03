مصر | ضبط مقر غير مرخص لإدارة مجموعة قنوات فضائية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مقر غير مرخص لإدارة مجموعة قنوات فضائية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص، لإدارته مجموعة قنوات فضائية غير مرخصة، بالجيزة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث أفلام، مسلسلات، برامج وتقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وكذا عرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع (مندوب تسويق ) وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط الآتى:

وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج، ( 4 ) وحدات معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا لوجو القنوات، ( 2 ) وحدة تخزين خارجية ( هارد ديسك )، ( 2 ) كاميرا تصوير إحترافية، ( 3 ) راوتر للإتصال بالإنترنت، ( 2 ) سويتش، ( 10 ) هواتف محمولة لإستخدامها في الكول سنتر لإتصال العملاء لطلب المنتجات عبر الأرقام التى تظهر على شاشة القناة، مجموعة من أوراق خريطة عرض البرامج ( البلاى ليست )، مجموعة كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، مبلغ مالى حصيلة بيع المنتجات الطبية وأدوية التخسيس مجهولة المصدر.

هذا وقد تمثلت المخالفات فيما يلى:

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إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام.

إستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية..وكذا عرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.

إستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

رفع محتوى إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وإعادة بثه من الخارج على ترددات لا تخص القمر الصناعى المصرى، وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها لا سيما جرائم البث الفضائى غير المشروعة من خلال متابعة القنوات الفضائية التى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.