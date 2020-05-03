مصر | ضبط شخصين تخصصا في سرقة دراجات نارية بالقاهرة

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، في صبط شخصين، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية، والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على إحدى الورش لإصلاح مقود دراجة بخارية بحوزته ويشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".وبحوزته دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم بأسلوب "كسر الجادون" وأضاف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.

تم بإرشاده ضبط الدراجتين المُستولى عليهما لدى عميله (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية").

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الامنية من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.