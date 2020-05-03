مصر | ضبط عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص حال إرتكابهم واقعة سرقة من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء، بالقاهرة.
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بمنطقة 120 فدان بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزتهم (عتلة حديدية، 4 مفاتيح) حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها (12 فيوز كهربائى " جهد عالى"- 4 بارات نحاس- 2 خرطوشة 400 أمبير- 4 وصلة ربط محولة للكهرباء وجميعها "مجهولة المصدر").
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع "تحت الإنشاء" بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
وبإستدعاء مدير المشروعات بالشركة المُسند إليها أعمال تركيب شبكات الكهرباء داخل المشروع تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الامنية من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.
وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.