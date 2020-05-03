مصر | ضبط عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص حال إرتكابهم واقعة سرقة من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء، بالقاهرة.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بمنطقة 120 فدان بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزتهم (عتلة حديدية، 4 مفاتيح) حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها (12 فيوز كهربائى " جهد عالى"- 4 بارات نحاس- 2 خرطوشة 400 أمبير- 4 وصلة ربط محولة للكهرباء وجميعها "مجهولة المصدر").

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع "تحت الإنشاء" بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وبإستدعاء مدير المشروعات بالشركة المُسند إليها أعمال تركيب شبكات الكهرباء داخل المشروع تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.