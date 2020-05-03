مصر | ضبط 3 أشخاص لسرقتهم كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكباري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لسرقتهم كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكباري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، سرقتهم كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء، بالقاهرة.

بدءت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم، حال إستقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع آخر، خفير بذات الكوبرى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم).

وتم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالى 3 طن.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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