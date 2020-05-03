مصر | ضبط 3 أشخاص لسرقتهم كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكباري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لسرقتهم كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكباري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدءت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم، حال إستقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع آخر، خفير بذات الكوبرى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.
وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم).
وتم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالى 3 طن.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الامنية من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.
وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.