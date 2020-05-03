أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائى والبناء على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لمحاولات بعض المواطنين بالقيام بالتعديات وإستغلال الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تلقى تقريرًا اليوم الأحد من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النجاحات التى حققتها المحافظات منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس الوزراء فى 25 مارس الماضى.

وأضاف شعراوى أن الدولة نجحت خلال الأربع أيام الماضية فى إستراداد 300 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها حيث تم تنفيذ 447 حالة إزالة لتلك التعديات وإستردادها كاملة.

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وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة 3553 حالة تعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة حتى 2 مايو الجارى، كما تم إزالة 129 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة على مساحة 384 فدان ليصل إجمالى الإزالات 778 بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة وذلك على مساحة 7499 فدان، كما تم إزالة 4675 حالة لمخالفات البناء على مساحة 477 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1258 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 300 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين يصل إجمالى الإزالات 9231 إزالة على مساحة 2170 فدان.