أخبار مصر | استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث العسكري، اليوم الأحد، عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية مؤخرًا.

وأشار المتحدث، في بيان صحفي، إلى استشهاد وإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود.

واستكمالًا للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وإستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية:

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تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأشار البيان إلى استهداف وتدمير (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

وتم اكتشاف وتفجير (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (8) فتحات أنفاق.