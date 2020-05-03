أخبار مصر | 12 هزة أرضية تضرب مصر منذ بداية 2020.. ومفاجأة في يناير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر 12 هزة أرضية تضرب مصر منذ بداية 2020.. ومفاجأة في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت مصر خلال عام 2020، لعدد من الهزات الأرضية، سجلتها الشبكة القومية لرصد الزلازل، بعض تلك الهزات كانت قوية شعر بها المواطنون، والأخرى كانت ضعيفة لم يشعر بها الكثيرين.

وهناك فرق بين الهزات الأرضية والزلازل، فالهزة الأرضية يمكن أن تكون طبيعية أو بشرية، والتى يتسبب فيه أعمال المحاجر وتفتيت الصخور وغيرها، ويوجد حول العالم 6 أحزمة زلزالية، أحدها يمر من البحر الأحمر، ما يعزز وجود زالزال هنا.

وفيما يلي تستعرض "الخليج 365"، تفاصيل الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر منذ بداية العام:

الغردقة

فى السادس من يناير الماضي، شعر أهالى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بهزة أرضية، قرابة الساعة الرابعة فجرًا، استغرقت 10 ثواني.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية: إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، أن هزة الأرضية كانت على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة، وبقوة 3.4، والتي لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات.

أكتوبر والجيزة

في الساعة العاشرة صباح يوم 15 من يناير، رصدت الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية سطحية بمنطقة الجيزة وأكتوبر، ولم تسبب تلك الهزة فى أى خسائر ولم يشعر بها جميع السكان، فقد بلغت قوتها أقل من درجتين على مقياس ريختر.

وأكدت الشبكة القومية للزلازل، أن تلك الهزة لم تكن طبيعية، بل كان سببها أعمال المحاجر وتفجيرات ديناميت للصخور أو من خلال شركات بناء معروفة تقوم بأعمال إنشائية وتستهدف تفجيرات من شأنها تسهيل البناء.

البحر الأحمر

فى الثامن عشر من يناير، ضربت هزّة أرضية على بعد 97 كيلومترا، جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر)، وكانت الهزّة بقوة 4.09 درجة على مقياس ريخيتر، ولم يلغ عن أى خسائر.

العريش

شعر مدينة العريش، مساء الرابع والعشرين من يناير، بهزة أرضية على بُعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش، والتى بلغت قوتها 6.74 درجة على مقياس ريختر، ولم يصل إفادات بوقوع أي خسائر أو إصابات.

الإسكندرية

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شهد يوم 30 من يناير، فى الثالثة والنصف فجرًا، هزة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، خط الطول 28.0012° شرقا، والعمق 60 كم.

وفي الساعة الواحدة والثلث ظهر نفس اليوم، شعُر سكان الإسكندرية بهزة هزة أرضية على بعد 480 كم شمال غرب مدينة الإسكندرية في البحر المتوسط شرق جزيرة كريت، بقوة 5.7 على مقياس ريختر، ولم يسفر عنها خسائر.

جنوب محافظة الجيزة

رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية بسيطة بالقرب من مركزالعياط محافظة الحيزة، وبالقرب من دهشور، في حدود 2.7 درجة.

شرق العريش

فى السادس من فبراير، الساعة 6:53 صباحًت، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش (داخل البحر المتوسط)، والتى كانت بقوة 4 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 32.7597° شمالا، وخط الطول 34.7793° شرقا، العمق 13 كم.

شرم الشيخ

فى الثانى من مارس الماضى، سُجلت هزة أرضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، حدثت في الساعة 4:52 عصرا، بقوة 3.05 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

نوبيع

سُجلت صباح الخامس من أبريل، هزّة أرضية على بعد 20 كم شرق مدينة نويبع، شرق خليج العقبة، والتى وقعت في الساعة السابعة صباحا و4 دقائق بتوقيت القاهرة، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، والتي لم تنتج عنها أي خسائر أو إصابات.

مرسى مطروح

فى الحادي عشر من أبريل، الساعة السادسة والنصف مساء، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

مرسى مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء أمس السبت، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط.