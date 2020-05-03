أخبار مصر | "إفريقية البرلمان" توافق على استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر "إفريقية البرلمان" توافق على استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019.

وتأتي الموافقة، بعد إشادة برلمانية واسعة بجهود الدبلوماسية المصرية التي أسفرت عن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاع الذي يعد حدث تاريخي، مؤكدين أنها أحد تباعات جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه رئاسة الاتحاد، وأن هذه الاستضافة خطوة هامة لمصر وذات ثقل كبير.

ويهدف الاتفاق، إلي تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيلة فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

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ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ومن المقرر ان يحيل رئيس البرلمان، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

ووفقًا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية.