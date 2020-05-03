أخبار مصر | رئيس مجلس الوزراء يتفقد مترو الانفاق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء يتفقد مترو الانفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وفي مستهل الاجتماع تقدم رئيس الوزراء للمحافظين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن لقاءه بهما اليوم يستهدف معرفة المو قف على الأرض فيما يخص توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائيةالأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين بالمبنى،وإنما تسويته بالأرض، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لميتم هدمها بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة إستمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعةالشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه إستغلال هذه الفترة بهدف تحقيق مكاسب، ظنًا بأن الدولةمنشغلة بقضايا أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.