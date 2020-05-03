أخبار مصر | "الغد" مهنئاً المصريين: حرب أكتوبر أثبتت شجاعة الجندى المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر "الغد" مهنئاً المصريين: حرب أكتوبر أثبتت شجاعة الجندى المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة، وعمال مصر بمناسبة عيدهم، وذكري أنتصارات حرب أكتوبر والتى تتزامن مع العاشر من رمضان.

وقال المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس الحزب للمشروعات التنموية، إن شهر رمضان المبارك هو شهر الانتصارات والبطولات، حيث سجل رجال القوات المسلحة البواسل يوم العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، صفحة جديدة في سجل البطولات المصرية بانتصارهم على العدو الصهيوني.

وأكد نائب رئيس الغد، أن حرب أكتوبر أنهت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لايقهر، ليسطر يوما جديدا من بطولات الجيش المصري العظيم، ويثبت شجاعة الجندى المصري الذي قدم روحه للشهادة لرفعه هذا الوطن، موجها التحية للشهداء الأبرار، مؤكدا أن أرواحهم العطرة ستظل محفورة في قلوب الشعب المصري أبد الدهر.

وأضاف جمال الدين، أن العمال هم من حملوا على عاتقهم مهمة بناء الدولة المصرية الحديثة، وسعوا في كافة المجالات والقطاعات يعملون في صمت من أجل دفع عجلة الإنتاج، لافتا، أنه في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة جراء مكافحتها لوباء فيروس كورونا المستجد، ما زال العمال يواصلون العمل في مصانعهم وشركاتهم لتوفير السلع الغذائية وكافة المستلزمات التي يحتاجها الشعب، وكذلك تواجدهم رغم المخاوف في مواقع العمل بالمشروعات القومية لإنجاز العمل بها، وتسليمها في الوقت الزمني المحدد لها فهم الجندي المجهول في بناء المجتمعات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الامام.

الغد: ينعى شهداء القوات المسلحة ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب



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نعى حزب الغد برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي، شهداء الواجب الوطني الذين اغتالتهم يد الخسة والندالة، إثر حادث إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.

وقال المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس الحزب للمشروعات التنموية، وأمين الحزب بمحافظة الجيزة، ننعى ببالغ الحزن والآسي الشهداء من ضباط وجنود القوات المسلحة الذين استشهدوا ببئر العبد، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد نائب رئيس الغد، في بيان له، أن تلك العمليات الخسيسة لن تثني رجال القوات المسلحة والشرطة في أداء واجبهم الوطنى في الدفاع عن الدولة المصرية، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

وثمن المهندس خالد جمال الدين، الجهود التى تبذلها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا للجميع بأن جموع الشعب المصري يقف خلفهم بكل قوة ويدعمهم في مواصله حربهم ضد كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار الوطن.