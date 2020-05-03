أخبار مصر | الزحليقة.. مبادرة لتصحيح المعتقدات الخاطئة عن تعاطى المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الزحليقة.. مبادرة لتصحيح المعتقدات الخاطئة عن تعاطى المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة جديدة تحت عنوان "الزحليقة" طوال شهر رمضان لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، استمرارا لمبادرات التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وتدور محاور المبادرة والتى يقدمها الفنان خالد عليش فى شكل برنامج إذاعي ساخر حول المفاهيم المغلوطة لدى البعض من كوّن المخدرات تساعد على التركيز ومن كونها أيضا منشطات وغيرها من المعتقدات الخاطئة ويتم إبراز أضرار التعاطى وأن المخدرات تدمر الصحة ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على موجات راديو النيل ميجا اف ام وشعبي اف ام الساعة 2 ظهرا يوميا بجانب عرض البرنامج علي الصفحة الرسميه لصندوق مكافحة وعلاج الادمان " الفيس بوك"، كما تستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وهو من إخراج عمرو حسن مسؤول التوثيق المرئي لدى الصندوق.

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من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم إستخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وسبق وتم إطلاق العديد من المبادرات لتوعية الأسر أيضا بأضرار تعاطي المخدرات وتعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن للصندوق "16023" لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا من جانب الشباب، حيث حققت الحملة علي صفحة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى "الفيس بوك" خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك متابعة أكثر من مليون و500 ألف شخص وبإجمالي مشاهدات تخطت 600 ألف مشاهدة وأكثر من 30 ألف تفاعل تنوعت مابين تعليقات المشاهدين أو مشاركة حلقات العمل علي صفحتهم الشخصية.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أعلن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‬‪.