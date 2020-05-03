شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الطبى بمستشفى سرس الليان ينهي فترة عمله بـ«عزل اليونسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود صبري، مدير مستشفى سرس الليان، إن الطاقم الطبي بمستشفى سرس الليان أنهى عمله داخل فندق اليونسكو المخصص لعزل حالات كورونا، والذي كان يتكون من 30 فردًا بينهم طبيبان، واستمر عملهم مدة 14يومًا، على أن يتم عمل مسحات للفريق الطبى بالكامل قبل ترك الفندق ووضعهم تحت العزل الطبي بمكان آمن فىي مبنى مخصص لهم بنفس الفندق قبل الذهاب إلى منازلهم.

وأضاف «صبري»، أن طاقم طبي آخر سيتسلم مهام عمله اليوم بقتدق اليونسكو، لاستكمال مهمة الإشراف على الحالات المتواجدة داخله، وتقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا.