شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ذكرى «العاشر من رمضان» أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث.
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد: «يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
6,193
-
تعافي
1,522
-
وفيات
415
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: ذكرى «العاشر من رمضان» أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.