شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ذكرى «العاشر من رمضان» أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد: «يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل».