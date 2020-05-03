شكرا لقرائتكم خبر عن قتلوه قبل أذان المغرب.. النيابة تأمر بضبط المتهمين في جريمة الثأر بالصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الصف في الجيزة، الأحد، أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين بقتل شاب أخذًا بالثأر من عائلته، بقرية غمازة الكبرى.

وجاء بالتحقيقات الأولية أن المتهمين نفذوا جريمتهم بحق الشاب العشرينى، بالقرب من مقهى بالقرية، قبل رفع أذان المغرب.

وذكرت التحقيقات أنه بعد مرور عام ونصف العام على خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية غمازة، والتي راح ضحيتها شخص، لم تنطفئ نار الانتقام لدى عائلة المجنى عليه والتى قرر أفرادها تنفيذ جريمتهم في نفس الشهر الذي فقدوا أحد ذويهم.

وأشارت إلى أنه قبيل أذان المغرب استوقف المتهمين الشاب المجنى عليه ويُدعى «م.م»، وسددوا إليه نحو 6 طعنات بمناطق متفرقة من جسده، ولاذا بالفرار.

وشدّدت أجهزة الأمن من إجراءاتها بالقرية، لمنع لتجدد الاشتباكات بين عائلتى المتهمين والمجنى عليه، وتكثف جهودها لضبط مرتبكى الواقعة.

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