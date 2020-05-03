شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر»: حققنا أعلى معدلات شفاء للمصابين بـ«كورونا» بـ278 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر عن خروج أكثر من ٢٧٠ حالة من مستشفيات العزل بالمحافظة عقب شفائهم من فيروس كورونا وسلبية المسوحات التي أجريت لهم من أصل نحو ٣٢٨ حالة تعرضت للإصابة بالفيروس، ويجري تقديم الخدمات الطبية لبقية الأفراد المصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وقالت مديرية الصحة بالأقصر في بيان لها اليوم، أن مستشفى العزل بإسنا حققت أعلى معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل، حيث تم شفاء 246 حالة حتى الآن بعزل إسنا، و32 حالة بالمدينة الرياضية بالطودً، كما أن نسب الإصابة حتى الآن لا تتعدى حالتين لكل ١٠ آلاف مواطن، ونسب وفيات الحالات لا تتعدى 3 % من إجمالي وفيات الحالات على مستوى الجمهورية، معظمهم من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وصلوا إلى المستشفى في حالة متأخرة فلم يستجيبوا للعلاج .

وأضافت «صحة الأقصر»، أن العاملين بالطب الوقائي وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يوميا بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حيث جرى تزويد مستشفى الحميات بجهاز لعمل المسوحات، وزيادة 13 سرير طبي بالمستشفى، كما يتم تكثيف الرقابة على المستشفى.

وأكدت أنه تم متابعة أكثر من ٤ آلاف مواطن من القادمين من الخارج وذويهم، وعمل تقصي لأكثر من ٣ آلاف مخالط لحالات إيجابية.

وأعربت «صحة الأقصر»، عن حرصها على توعية المواطنين بمختلف الوسائل الإعلامية بالتعاون مع المحافظة، حيث يتم إجراء زيارات بشكل يومي للقرى والمناطق التي بها حالات إصابة لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب المرور المستمر من قبل المسؤولين بصحة الاقصر على مستشفيات العزل والمؤسسات الطبية فضلا عن تطويع الجهود للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين .

وطالبت «صحة الأقصر» المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حرصا على سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي كأهم الطرق للنجاة من هذا الفيروس، والاستمرار بنفس اليقظة والتركيز بارتداء الكمامات وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات كما ناشدت بكافة الهيئات والأفراد عدم تداول أو تصديق البيانات التي تخرج من اية جهه خارج نطاق وزارة الصحة.

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