شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الحجر الصحي بمرسى علم تستقبل المصريين العائدين من الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة المنشات الفندقية ١١ فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم، جنوب البحر الاحمر، لاستقبال نحو ٣ الاف من المصريين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم التنسبق مع مسؤولي فنادق الحجر الصحي الخاص بالمصريين العائدين من الخارج في مرسى علم لتواجد طاقم طبى من الأطباء التابعين للطب الوقائى.

واكد عاطف عثمان مدير أحد الفنادق، أن فنادق الحجر الصحي تقدم إقامة سياحية في فنادق ￼￼￼5 نجوم وغرف مجهزة ومعقمة وفرد واحد في كل غرفة وأكل صحي تحت إشراف طبي مدرب وعلي كفاءة عالية جدًا، وذلك للخصوع للحجر الطبي لمدة اسبوعين وتمت اجراءات تسكينهم بالغرف حيث تم تطهير وتعقيم القرية السياحية قبل استقبال الوفود العائدة.

وأضاف إنه تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية، وتم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها.

وكشفت مصادر طبية ان جميع الركاب العائدين خضعوا لاجراءات الحجر الصحى وسيتم وضعهم لمدة 14 يوما باحد الفنادق السياحية في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وان جميع الحالات سلبية وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازى، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوماً.

Advertisements

فنادق سياحية بمرسي علم

فنادق سياحية بمرسي علم