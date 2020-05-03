شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقرر إعادة تسمية شارع البارون إمبان على «نزيه خليفة» بمصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 102، الأحد، قرار محافظ القاهرة رقم 931 لسنة 2020، بشأن إطلاق أسماء ثلاث شهداء على مدارس في محيط أحياء المطرية وعين شمس.

وشمل القرار أيضًا إعادة تسمية شارع البارون إمبان على شارع نزيه خليفة بحي مصر الجديدة.

كما أصدر محافظ القاهرة قرار رقم 278 لسنة 2020، بشأن إعلان منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة كمنطقة إعادة تخطيط.

وأصدر المحافظ قرار رقم 277 لسنة 2020، بشأن إعلان منطقة الجيارة حوش النخيل السكر والليمون بحي مصر القديمة كمنطقة إعادة تخطيط.

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