شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لـ119 مصابًا بـ«كورونا» داخل حجر «ملوي بالمنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي جنوب المنيا، استقرار الحالة الصحية لـ119 مصابًا بكورونا داخل المستشفى، جميعهم من محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.

وكشفت مسؤول داخل المستشفى – رفض ذكر اسمه، أن من بين المصابين 8 حالات داخل قسم الرعاية، و111 داخل غرف وأقسام العزل.

في سياق متصل قام محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة العدوة يرافقه محمد أحمد عبدالمجيد، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحملة تعقيم وتطهير لشارع بورسعيد وشارع مصطفي كامل ومركز شرطة العدوة، والحماية المدنية والإدارة الزراعية والإدارة الصحية ومستشفى حميات العدوة والمستشفى المركزي العام، في إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على المواطنين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.