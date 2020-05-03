شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن جاهزية المحافظة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن جاهزية المحافظة لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد لتخضع لإجراءات العزل الصحي وتتلقة العلاج طبقًا للبروتوكولات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال إجراء أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الخدمية والعامة والشوارع، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والخاضعين لإجراءات العزل الصحي بمنازلهم.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة والتعامل مع أزمه فيروس كورونا المستجد بقدر من المسؤولية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمشتبه إصابتهم والخاضعين للإجراءات العزل الصحي مناشداً المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الشرقية أنه كخطوة استباقية تحسبًا لانتشار فيروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخصيص مدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق لاستقبال الحالات المحتمل اصابتها بالفيروس، حيث تضم جناحين كل جنح يستوعب 216 سرير بإجمالي 432 سرير، بالإضافة إلى المدن الجامعية، والتي تضم 440 سرير يتم تخصيص 220 سرير رجال و220 سرير إناث.

وبعث محافظ الشرقية برسالة طمأنينة إلى جميع المواطنين بعدم الخوف من تخصيص عدد من المباني لحالات العزل الإيجابي لأبناء المحافظة بجوار الوحدات السكنية وقال: الفيروس لا ينتقل أكثر من 2 متر عن طريق الرذاذ، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسن والتي تشمل أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية داخل المستشفيات وخارجها، بالإضافة إلى توافر جميع المستلزمات الوقائية للفريق الطبي بالكامل من ماسكات وجونات وبدل واقية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن جاهزية 6 مستشفيات تم تخصيصها لإجراء العزل الصحي للمصابين، والتي شملت مستشفيات (الحميات- الأمراض الصدرية- طوارئ فاقوس- الصالحية الجديدة- مستشفيات جامعة الزقازيق «قسم عناية الباطنة»- مستشفى صيدناوي «قسم العلاج الاقتصادي») بإجمالي 301 سرير داخلي، و93 سرير بأقسام العناية المركزة، و65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبية مدربة تشمل 541 طبيب و1028 تمريض.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر تم تخصيص مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق، ومقام على مساحة 750 متر، ومكون من 7 طوابق، ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة، مؤكدًا أنه تم فرش جميع الأسرة بالمبنة بماكنتوش فرش جلد لتسهيل أعمال التطهير والتعقيم وتم دعم المبنى بأجهزة أشعة ومعامل تحليل وفرق طبية مدربة على التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدعم المقدم من جمعية الهلال الأحمر بالمستلزمات الطبية والوقائية من (كمامات واقية – قفازات – جاون – خافض لسان – بدل عزل)، ومواد التطهير والتعقيم.

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