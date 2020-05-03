شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ أعمال المرافق لـ 200 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة أخميم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه جار تنفيذ أعمال المرافق (فرمة- مياه- صرف- ري) بالمنطقة الصناعية على مساحة 200 فدان بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح «عبدالرحيم»، أن أطوال شبكة الطرق بالمنطقة 18 كم، وشبكات المياه 17 كم، وشبكة الصرف 14 كم، وشبكة الري 11 كم، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العيني 50 %.

وأشار «سالمان»، يتنوع النشاط بالمنطقة الصناعية من صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وخاصة في مدن الصعيد.