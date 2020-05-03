شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أسعار شراء القمح موسم 2020 (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 102، الأحد، قرار وزاري مشترك رقم 59 لسنة 2020، عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2020، والصادر بتاريخ 1/4/2020.

وتناول القرار في مادته الأولى، أن يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2020 حتى 15/7/2020.

وتحدد في المادة الثانية من القرار، أسعار شراء القمح المنتج محليًا موسم 2020 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، من الموردين كالتالي:

670 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط

685 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.0 قيراطًا.

700 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وحددت المادة الثالثة أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

الشركة العامة للصوامع والتخزين.

شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

البنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

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