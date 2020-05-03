صناعة البهجة في رمضان .. فانوس من زجاجات المياه بالعياط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "وحوي يا وحوي .. رمضان جانا .. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هنزف عريس يا ولاد هاتوا الفوانيس".. بهذه الكلمات وغيرها يتغنى الأطفال فى شهر رمضان الكريم للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بالشهر الكريم، حاملين فوانيسهم التى تتنوع من حيث الشكل والحجم، والصوت الذى يصدره كل فانوس، مصري الصناعة كان أو مستورد فى الغالب من الصين.

هنا فى العياط بمحافظة الجيزة اختار عدد من الأطفال ان يصنعوا بهجتهم بأنفسهم وأن يصمموا فوانيسهم الخاصة بأيديهم من زجاجات المياه الفارغة بأحجامها المختلفة.

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آية حمادة حمدان، أحد أطفال القرية، تؤكد أنها فكرت في أن تستثمر وقت فراغها، بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، ومع قرب شهر رمضان الكريم، قررت أن تصنع الفوانيس من زجاجات المياه الفارغة.

وتضيف الطفلة آية لـ"لدوت مصر": "في بداية الأمر وجدت صعوبة بالغة في تصنيع الفوانيس من زجاجات المياه، وبمساعدة أصدقائى فى القرية بدأنا نتشارك سويا فى تصنيع الفوانيس، حيث بدأنا تجميع الزجاجات الفارغة بدلا من إلقائها فى القمامة، وصناعة الفوانيس وتوزيعها على أصدقائنا للاحتفال واللعب بها فى شهر رمضان الكريم".