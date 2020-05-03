شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كثافة مرورية متحركة أعلى كوبرى الدقى المعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى الدقى المعدنى منذ قليل، اليوم الأحد، كثافة مرورية متحركة في الاتجاه القادم من حديقة الأورمان للمهندسين.

وكانت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، شهدت خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما تواجد انتظام بحركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.