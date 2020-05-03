شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلام مليون طن قمح محلى خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد باستلام مليون طن من محصول القمح المحلى خلال أسبوعين من منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل 2020.

وأكد على المصيلحى، استمرار عملية توريد القمح المحلى فى كل لجان ومواقع الاستلام بكل محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

وشدد المصيلحى، على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

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على جانب آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة، بعد إيقاف التوريد أمس الإثنين بمناسبة أعياد شم النسيم، وسيتم فتح المواقع التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 453 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون متطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.

كما يوجد لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وايضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.