شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. طبلة جمعة تدق للسحور في قرية اللشت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الحجر الصحى وخلو الشوارع في المساء، يخرج جمعة للشارع بطبلته المركونة منذ رمضان الماضي، يجوب شوارع قرية اللشت الصغيرة في مركز العياط مرددا ندائه الذي توارثه عن أجداده "أصحى يا نايم وحد الدايم.. أصحى يا نايم وحد الغفار".
يقول جمعة راشد، المسحراتي، أنه يحب هذه المهنة منذ طفولته، ويحاول ان ينشر البهجة ويوقظ المواطنين للسحور بشكل يومي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا.. طبلة جمعة تدق للسحور في قرية اللشت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.