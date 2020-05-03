شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. طبلة جمعة تدق للسحور في قرية اللشت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الحجر الصحى وخلو الشوارع في المساء، يخرج جمعة للشارع بطبلته المركونة منذ رمضان الماضي، يجوب شوارع قرية اللشت الصغيرة في مركز العياط مرددا ندائه الذي توارثه عن أجداده "أصحى يا نايم وحد الدايم.. أصحى يا نايم وحد الغفار".

يقول جمعة راشد، المسحراتي، أنه يحب هذه المهنة منذ طفولته، ويحاول ان ينشر البهجة ويوقظ المواطنين للسحور بشكل يومي.

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