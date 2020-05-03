شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية من طلاب الثانى الثانوى يبدأون امتحان الإنجليزية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب المجموعة الثانية بالصف الثانى الثانوى العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من المنزل إلكترونيا على التابلت، حيث انطلق الاختبار 12 ظهرا وحتى 3 عصرا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلي مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

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أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".