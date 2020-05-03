شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل سريان السجل العينى على جزيرة وراق الحضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأجيل سريان السجل العينى على جزيرة وراق الحضر، محافظة الجيزة، الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089 من 15 أبريل 2020 إلى 15 أغسطس 2020.

وجاء في الفقرة الثانية من القرار أنه يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الجضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15 أبريل 2020.

كما جاء في القرار الذى يحمل رقم 2558 لسنة 2020 وزير عدل أنه بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى.

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