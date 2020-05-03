شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر محكمة أولاد صقر لشئون الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة أولاد صقر لشئون الأسرة إلى مقر محكمة أولاد صقر الجزئية الكائن شارع البحر مدينة أولاد صقر، محافظة الشرقية بدلا من المقر الحالي.

وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

كما جاء بالقرار، أنه بالاطلاع على قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل محاكم شئون الأسرة، وعلى كتاب رئيس محكمة رئيس محكمة ههيا الابتدائية المؤرخ في 5 أبريل عام 2020.

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محكمة أولاد صقر