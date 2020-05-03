وزير المالية مش ساحر.. معيط: الدولة تتخذ إجراءات لتخفيف أزمة كورونا الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة لأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في حضور معيط ود.هالة السعيد وزير التخطيط.

وأضاف وزير المالية: "الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة والصعبة للأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن كورونا"، معقبًا: "أي وزير مالية مش ساحر، وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات، ومصروفات المساعدات والدعم على السلع".

وتابع معيط: "البحث عن موارد جديدة أمر مهم طالما لا تحمّل أي أعباء للمواطن، وهذا أمر إيجابي لضبط الدين والعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار، ولتجنب التضخ"، قائلًا: "لن يترتب على ذلك أي ارتفاع للأسعار، وتتم دراسة كل الأبعاد، ودراسة أكثر عمقًا ومساحةً تستفيد منها الخزانة العامة للدولة".