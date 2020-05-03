"إحنا مش قطيع.. أنا أقول اللي عاوزه".. مشادة بين نائبَين في حضور وزير المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

نشبت مشادة كلامية بين النائبَين فتحي الشرقاوي وهيثم الحريري، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وبدأت المشادة باعتراض النائب فتحي الشرقاوي، على ما ذكره النائب هيثم الحريرى، بشأن معرفته مسبقًا بأن المجلس سيوافق على ذلك القانون.

وقال الشرقاوي: "أعترض على جملة النائب (أنا عارف أن المجلس هيوافق على القانون). احنا مش قطيع، ولا يجوز الكلام كده".

ليرد عليه النائب هيثم الحريري، قائلًا: "أنا أقول اللي عاوزه"؛ ليشتد السجال بينهما قبل أن يتدخل رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، قائلًا: "يا جماعة ما يصحش كده، عندنا شغل كتير".