محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تنحاز للمواطن أولًا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي.
جاء ذلك أثناء مناقشة قانون ١٤٧ بفرض رسوم موارد تنمية، اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وأضاف معيط أن الرواتب في الموازنة العامة تصل إلى ١٠٠ مليار، وهذا شكل من أشكال التحيز للمواطن.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة في مصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.
وتابع معيط: "التحيز للمواطن واضح، والتحيّز ليس نظرة انفعالية وإنما تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا، لا قدر الله، نعيش وضعًا مختلفًا".
ولفت وزير المالية إلى أن القانون لم تتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون تتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨، وتم بحثه عدة مرات، وتتم مراجعته أو العرض واستطلاع آراء كل الجهات؛ بما يحقق مصالح الدولة.
وتابع معيط بأن أحد وزراء المالية في إحدى الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة، ونحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا له.
وقال وزير المالية ردًّا على أسئلة النواب: "نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك في أن الإيرادات تتأثر سلبيًّا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء، ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة؛ بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار؛ من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة".
واستطرد معيط: "نشجع صناعة البلد والمنتج المصري؛ لأنه يشغِّل عمالة مصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية عن أزمة كورونا: "الوضع لا نعرف مداه والإيرادات تتأثر.. وندير الأزمة بهدوء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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