مدبولي يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق. وبحسب مصدر، يأي ذلك ضمن الجولات التي يقوم رئيس الوزراء للاطمئنان على مراحل تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. ​

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