مصر | بلاغ يتهم الهارب هشام عبد الله بنشر بيانات كاذبة عن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم الهارب هشام عبد الله بنشر بيانات كاذبة عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، قيد تحت رقم 18768 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، طالب فيه بإحالة الممثل الهارب والمذيع بقناة الشرق الاخوانية هشام عبدالله لمحاكمة جنائية عاجلة لتعمده نشر اخبار ومعلومات كاذبة عن فيروس كورونا لإثارة الرأى العام والفتنة فى الشارع المصري من خلال قناة الشرق الاخوانية التى يمتلكها الهارب ايمن نور.

وكشف محمود فى البلاغ الذي تقدم به، أن الممثل الهارب هشام عبدالله والذي اعترف صراحة بعمالته للمخابرات التركية يتلقي تعليمات واوامر من جهات معادية لمصر وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابى والمخابرات التركية لنشر اخبار كاذبة وملفقة جملة وتفصيلا عن انتشار فيروس كورونا فى مصر وانه من خلال برنامجه المشبوه يعرض ارقام وبيانات زائفة وكاذبة عن اعداد الوفيات والاصابة بغرض اثارة الهلع والفزع فى نفوس المصريين بهدف تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد ونشر الفوضى والاضطرابات من خلال تلك البيانات الكاذبة.

وأشار محمود فى بلاغه، إلى ان الممثل الهارب يتلقي تمويلات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركى ومن التنظيم الدولى للاخوان لارتكاب تلك الجرائم فى حق مصر، كما اتهم محمود، هشام عبدالله بالتشارك مع جماعة ارهابية محظورة لتحقيق اغراضها الاجرامية لمنع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية.