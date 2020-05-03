مصر | بلاغ يتهم الهارب هشام عبد الله بنشر بيانات كاذبة عن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم الهارب هشام عبد الله بنشر بيانات كاذبة عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، قيد تحت رقم 18768 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، طالب فيه بإحالة الممثل الهارب والمذيع بقناة الشرق الاخوانية هشام عبدالله لمحاكمة جنائية عاجلة لتعمده نشر اخبار ومعلومات كاذبة عن فيروس كورونا لإثارة الرأى العام والفتنة فى الشارع المصري من خلال قناة الشرق الاخوانية التى يمتلكها الهارب ايمن نور.
وكشف محمود فى البلاغ الذي تقدم به، أن الممثل الهارب هشام عبدالله والذي اعترف صراحة بعمالته للمخابرات التركية يتلقي تعليمات واوامر من جهات معادية لمصر وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابى والمخابرات التركية لنشر اخبار كاذبة وملفقة جملة وتفصيلا عن انتشار فيروس كورونا فى مصر وانه من خلال برنامجه المشبوه يعرض ارقام وبيانات زائفة وكاذبة عن اعداد الوفيات والاصابة بغرض اثارة الهلع والفزع فى نفوس المصريين بهدف تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد ونشر الفوضى والاضطرابات من خلال تلك البيانات الكاذبة.
وأشار محمود فى بلاغه، إلى ان الممثل الهارب يتلقي تمويلات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركى ومن التنظيم الدولى للاخوان لارتكاب تلك الجرائم فى حق مصر، كما اتهم محمود، هشام عبدالله بالتشارك مع جماعة ارهابية محظورة لتحقيق اغراضها الاجرامية لمنع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار ضد الهارب هشام عبدالله لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم الهارب هشام عبدالله على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.