مصر | النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة شاب بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة شاب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة شاب مقتول، داخل مبني مهجور بجوار مستشفى الحميات، كما أمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

كما طالبت بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير مفصل بها لكشف الجانى.

يذكر أن تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة شاب، داخل مبني مجهور بجوار مستشفى حميات حلوان.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبان أحمد شعلان، أحمد فتحي، معاوني مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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"خلافات ثأرية بين عائلتين".. أسقطت شابا كجثة هامدة في نهار تاسع أيام الشهر المبارك، بقرية الغمازة الكبرى، بمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب بقرية الغمازة الكبرى، بنطاق المركز.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة الصف واطفيح، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان، تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد، مصاب بطعنات بسلاح أبيض، وقتل وقت آذان المغرب.

وتحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى أنه يوجد خلافات ثأرية قديمة بين عائلة المجني عليه وعائلة آخري، تجددت الاشتباكات بينهم اليوم السبت، سدد خلالها أحد أفراد العائلة الأخري، طعنات بجسد القتيل أسقطه قتيلا في الحال.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على الجثة داخل المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبان أحمد شعلان، أحمد فتحي، معاوني مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.