أخبار مصر | للعام السادس.. جامعة القاهرة تحصل على شهادة "الأيزو"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر للعام السادس.. جامعة القاهرة تحصل على شهادة "الأيزو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية التابعة للجامعة؛ ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوي لشهادة "الأيزو" 9001 2015 في مجال الجودة الإدارية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تجديد شهادة "الأيزو" 9001/ 2015 في مجال الجودة الإدارية، يأتي نتيجة استيفاء الجامعة لمعايير الجودة الشاملة التي تركز على التطوير والتحسين المستمر للأداء، وزيادة الإنتاجية، وتقديم أفضل الخدمات والممارسات لعملاء الجامعة وشركائها، وتطبيق الفكر الاستراتيجي في تحقيق أهداف الجامعة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن عمليات المراجعة الداخلية لمعايير شهادة "الأيزو ISO" تتم بشكل مستمر على مدار العام لقطاعات الجامعة الخمس وهي: قطاع رئيس الجامعة، وقطاعات نواب رئيس الجامعة الثلاث، وقطاع أمين عام الجامعة، وذلك بمتابعة دقيقة ومباشرة من رئاسة الجامعة من خلال تبسيط إجراءات العمل، وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، ومطابقة الخدمات والمنتجات وتدقيق سجلات الجودة وأرشفتها.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعاملين بالجامعة لجهودهم المبذولة نحو الارتقاء بجودة القطاع الإداري للجامعة، كما وجه الشكر لإدارة جودة الهيكل الإداري ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، لافتًا إلى حتمية التحسين المستمر وتطوير الأداء الإداري لخدمة العملية التعليمية والبحثية للتحول نحو جامعة الجيل الثالث.

وكان قد قام فريق من المراجعين بشركة "RUSSIAN REGISTER MIDDLE EAST" العالمية المانحة لشهادات "الأيزو" المختلفة، بالتأكد من تطبيق واستيفاء معايير "الأيزو" فى إدارات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى اطلاعهم على موقع الجامعة والمقررات الالكترونية وآليات التعامل عن بُعد، مما ساهم في حل مشكلات الظروف الطارئة الحالية.

ووجه فريق المراجعين بشركة "RUSSIAN REGISTER MIDDLE EAST" العالمية، الشكر لرئاسة الجامعة للإجراءات والخطط الاحترازية والتدبيرات اللازمة التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أشاد الفريق بتقدم مستوى الجامعة في التصنيفات الدولية خلال عام 2019، وتصدر الجامعة للترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019.

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