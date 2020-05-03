أخبار مصر | تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.. والتعليم ترد

تداول طلاب الصف الثاني الثانوي إجابات امتحان اللغة الانجليزية علي مواقع السوشيال ميديا وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تتابع الامتحانات الحالية علي مستوي جمهورية مصر العربية ومتابعة دخول الطلاب علي المنصة.

وأضافت غرفة العمليات بالوزارة في بيان لها أنها تقوم بتتبع من يتداول الامتحان لاتخاذ الاجراءات اللازمة معه.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020.

ويكون الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) حيث نجح 286 ألفًا و966 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالبطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب طالبة، حيث أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.