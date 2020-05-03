أخبار مصر | تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.. والتعليم ترد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.. والتعليم ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول طلاب الصف الثاني الثانوي إجابات امتحان اللغة الانجليزية علي مواقع السوشيال ميديا وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تتابع الامتحانات الحالية علي مستوي جمهورية مصر العربية ومتابعة دخول الطلاب علي المنصة.
وأضافت غرفة العمليات بالوزارة في بيان لها أنها تقوم بتتبع من يتداول الامتحان لاتخاذ الاجراءات اللازمة معه.
ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020.
ويكون الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) حيث نجح 286 ألفًا و966 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالبطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب طالبة، حيث أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.