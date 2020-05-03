شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5475 لسنة 2020 بإعادة تنظيم العمل بين رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة مركز الزقازيق من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بالوظائف الجديدة.

وشملت التنقلات محمد عبدالدايم محمد عبدالدايم رئيس الوحدة المحلية القروية بالنخاس للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بأم الزين، ومحمد عبدالحميد محمد رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالزهراء، وفتحي محمد إبراهيم صقر رئيس الوحدة المحلية القروية بشمبارة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالطيبة، وناصرفتح الله إسماعيل رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبة النكارية للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببيشة قايد.

كما شملت محمد صبري على عزازى رئيس الوحدة المحلية القروية بالطيبة للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالنخاس، وحسام أمين إبراهيم رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنباي للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشمبارة، ومحسن محمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية القروية بأم الزين للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشيبة النكارية، وعمرو مصطفي محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية القروية بالزهراء للعمل رئيساً الوحدة المحلية بالشوبك بسطة، وأيمن أحمد عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية بشوبك بسطة للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببهنباي، ومحمد محمود مسيل عبدالله باحث شؤون إنتاجية بوحدة بني عامر للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية ببيشة قايد.

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف السيد السيد محمود السيد حجازي من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد وعودته للعمل برئاسة المركز على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وأكد محافظ الشرقية أن القرار جاء لتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات المحلية بما ينعكس وبشكل جيد على منظومة العمل.

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