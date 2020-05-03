شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية» يرصد جهود مصر للحفاظ على القطاع وسط انتشار «كورونا » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، رصدت التدابير، والسياسات التي اتخذتها مصر فيما يخص مواجهة تأثير انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى مجموعة من الاجراءات بينها، أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة عبر الإنترنت على مواقعها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «Experience Egypt from Home»، حيث تنشر جولات افتراضية وجولات إرشادية داخل بعض المتاحف والمواقع الأثرية في مصر كل يوم في الثامنة مساءً، وتقاسم هذه العجائب مع الناس الذين يلزمون المنازل.

و أضاف أن الحكومة على مستوي السياسات المالية «قدمت الحكومة ،برامج تأشيرة جديدة مع دخول متعدد لمدة 5 سنوات صالحة لمدة 90 يوما، أصبحت الأسواق الجديدة قادرة الآن على الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول لمواطني 76 دولةً .

و تابع تخفيض الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، كذلك تأجيل سداد جميع مستحقات السياحة والمنشآت الفندقية ،لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة بأمان، وضع خطة إعادة الجدولة والتأجيل لمدة ستة أشهر على مدفوعات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز) للمؤسسات السياحية وشركات الطيران الخاصة وتبدأ الدفعات من أكتوبر 2020

كما أشار رصد «السياحة العالمية» إلى موافقة الحكومة المصرية على استمرار برنامج حوافز الطيران الممنوح لشركات الطيران المتجهة إلى الوجهات السياحية حتى أكتوبر 2020 لتعزيز القدرة التنافسية في السوق وتعزيز السياحة الوافدة من أسواق مصادر مختلفة، وقد طلب الرئيس من البنك المركزي المصري أن يعرض على المنشآت السياحية صناديق ذات فائدة منخفضة، وخاصة لدفع رواتب الموظفين.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لدعم السياحة، وخفض سعر الفائدة عليها من 10٪ إلى 8٪، وجزء من هذه المبادرة إلى دفع الرواتب ونفقات التشغيل. وكجزء من المبادرة، يمكن للمصارف منح تسهيلات ائتمانية بحد أقصى لمدة سداد مدتها سنتان، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ المنح.

ومن جانبه أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«المصري اليوم» أن السياسات التي انتهجها الرئيس السيسي في مواجهة الجائحة تعبر رؤية مهمة في الحفاظ على صناعة السياحة والحفاظ على العنصر البشري الذي يعد أحد أعمدتها .

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و أضاف أن الحكومة ممثل في وزارة السياحة والأثار تعمل بجد في ظل ظروف أزمة كورونا، مشيدا بجهود د. خالد العناني وزير السياحة في استمرار العمل بالمتحف المصري الكبير الذي سيكون أيقونة السياحة العالمية مع نهاية أزمة كورونا واستئناف الحركة من جديد.