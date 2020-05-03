شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات مايو الأقل من 1000 جنيه من منافذ التأمينات و«البريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، من الصباح، بدء صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، والراغبون في الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وذلك خلال يومى الأحد والاثنين 3 و4 مايو.

كما تبدأ اليوم صرف كل المعاشات المحوله على الحسابات البنكيه مع استمرار إمكانيه صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي بدون حد أقصي وبدون عمولات.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية «ATM» اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الاول من مايو.

وبالفعل بلغت عمليات الصرف من ماكينات الصرف الالي عدد ٨١٤.٦٠٠ الف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد.عن ٩٣٤ مليون جنيه.

وتلقت نيفين القباج تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف المعاشات أول مايو، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو في يومها الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف عدد 416 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد عن 490 مليون جنيه.

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