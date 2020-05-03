شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بـ«كورونا» بين الصحفيين.. «مراسل تحت التمرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إصابة حالة واحدة جديدة بفيروس كورونا بين الصحفيين، وهي لزميل تحت التمرين، يعمل مراسلا بمحافظة البحر الأحمر، لإحدى الصحف الخاصة، في حين تم أخذ مسحة لزميل نقابي، ينتظر ظهور نتيجتها، خلال ساعات.

وأضاف: اتابع عن كثب اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الزملاء الصحفيين وأسرهم، وتقدم لجنة الرعاية الاجتماعية، عبر غرفة عملياتها الدعم الكامل لهم، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

ولقد ثبت إصابة حالة واحدة جديدة بفيروس كرونا، وهي لزميل تحت التمرين، يعمل مراسل بمحافظة البحر الأحمر، لأحدى الصحف الخاصة، في حين تم أخذ مسحة لزميل نقابي، ينتظر ظهور نتيجتها، خلال ساعات إن شاء الله.

وأشار إلى أن الحالة الإيجابية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها، حيث تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والزميل يخضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وحالته مستقرة.

وواصل: أتوجه بالشكر لغرفة مجلس الوزراء، واللواء عمرو حنفي، لاهتمامه البالغ بحالة الزميل، والاستجابة السريعة لتقديم كامل الدعم للزميل، وهو ما لمسته خلال اتصال هاتفي بسيادته، حيث أكد أنه يتلق تقرير يومي عن الحالة من الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أنه بشأن حالة الزميل المشتبه في إصابته، فحالته مستقرة-الحمد لله- وينتظر نتيجه المسحة خلال ساعات، ويجري متابعتهما على مدار الساعة.

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ودعا عبدالمجيد، جميع الزملاء للاطمئنان مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما أطالب إدارات الصحف لمنح الحالات التي تعاني أمراض مزمنة إعفاء من التوقيع للعمل من المنزل، وكذلك الزميلات اللاتي لديهن أطفال، أو اللاتي في فترة الحمل.