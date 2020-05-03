«تحيا مصر» يهدي البحر الأحمر 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، قافلة مساعدات تشمل ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٥ طن من اللحوم والمطهرات، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. وتم توزيع الإعانات على الإدارات الاجتماعية لمدن رأس غارب ٤٥٠ كرتونة و٤٥٠ كيلو لحوم، والغردقه ٢٠٠٠ كرتونة وطن لحوم، وسفاجا ٦٠٠ كرتونه و٦٠٠ كيلو لحوم، والقصير ٦٠٠ كرتونة و٦٠٠ كيلو لحوم، ومرسى علم ٣٥٠ كرتونة و٣٥٠ كيلو لحوم، وشلاتين وحلايب ٢٠٠٠ كرتونة ٢ طن لحوم. وتم توزيعها على الأسر الفقيرة والأيتام والأولي بالرعاية بالمحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 6,193

تعافي 1,522

وفيات 415

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