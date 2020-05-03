شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: «مشروعك» نفذ 1000 مشروع صغير وفر 19 ألف فرصة عمل خلال إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ساهم خلال شهر إبريل في تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض بلغت 378 مليون جنيه، وذلك في ضوء توجهات وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية الأحد، أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل للشباب، موضحاً أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وأشار «شعراوي»، إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض (مشروعك) اعتباراً من شهر مارس الماضي ولمدة 6 أشهر، وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن ( مشروعك ) ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفاً و633 مشروعاً بقروض 13،7 مليار جنيه، لافتاً إلى أن (مشروعك ) يعمل في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ينفذها البنك المركزي المصري لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأضاف الوزير، أن وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للإستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير بشأن مبادرة (مشروعك) عن تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذاً للمشروعات بعدد تجاوز 17 ألف مشروع بقروض 1،6 مليار جنيه، ووفرت المشروعات أكثر من 94 ألف فرصة عمل، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15 ألف مشروع بقروض مليار و48 مليون جنيه ووفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.

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كما أوضح التقرير أن محافظة سوهاج نفذت 14 ألفاً و700 مشروعاً بقروض 1،4 مليار جنيه، ووفرت حوالي 77 ألف فرصة عمل، فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12 ألف مشروعاً بقروض 1،1 مليار جنيه وفرت 61 ألف فرصة عمل.