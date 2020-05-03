شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من وزير العدل بشأن جزيرة وراق الحضر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 102، الأحد، قرار وزير العدل رقم 2558 لسنة 2020، بشأن تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة، الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 15/4/2020 إلى 15/8/2020.

على أن يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15/4/2020.