شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تشغيل ثالث مستشفي حجر صحي لمصابي «كورونا» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد ابراهيم المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحى الجديد والذي تم انشاؤه بمقر المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19)، أنه تم تسلم وتشغيل المستشفى رسمياً كثالث مستشفى عزل في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المحافظة.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«المصري اليوم» – والذي يشغل منصب مدير مستشفى أبوقير العام، أنه عقب تسلم المستشفى الجديد أجرى جولة تفقدية شملت جميع قطاعات المستشفى الجديد فضلا عن المطاعم والأسرة والنظافة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مغلق بأفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري، الذي سيعاونه في العمل خلال الفترة المقبلة، وبحث كافة الجوانب المتعلقة بالمرضى المقرر استقبالهم خلال الأسبوع الجاري والقادمين من مستشفيات العزل من أصحاب الحالات البسيطة التي تتطلب قضاء فترة نقاهه وانتظار نتيجة تحليل العينة الثانية تمهيداً لخروجهم بعد تعافيهم تماماً من الفيروس .

وأشار إلى جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى خلال أيام لتنضم إلى مستشفيات العزل الثلاثة الموجودة في الإسكندرية وتقديم الخدمة الطبية اللازمة .

وأوضح رئيس الفريق الطبي الجديد، نعمل جميعاً على حماية المواطنين من الإصابة بفيروس وكورونا المستجد، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، مؤكدا على أن الجميع يسعي إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة 9 مباني من المدن الجامعية للطلاب في المحافظة بعد تعقيمها وتطهيرها وفرشها، بالإضافة إلى الأمن الخاص بها، فضلاً عن تسليم مبنى جامعي جديد يدخل الخدمة لأول مرة خاص بالطلاب الوافدين والذي تم الانتهاء من تجديده وتسلمه رسمياً لتكون جميع المباني جاهزة للعمل واستقبال مرضى كورونا.

وقال «الكردي» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الجامعة لديها 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية وهي 3 مبان في مدينة سموحه للطلبة وتضم 885 غرفة بـ885 سريراً و34 دورة مياة، ومدينة سموحه للطالبات وتضم 6 مبان بعدد غرف 932 بـ932 سريراً و24 دورة مياة، بالإضافة إلى مبنى الطلاب الوافدين «سوبر لوكس» ويضم 147 غرفة بامكانيات عالية، حيث يوجد دورة مياة في كل غرفة بإجمالي 1964 غرفة مجهزة لاستقبال المصابين من كورونا.

ولفت إلى أن الجامعة ستتكفل بالإعاشة الكاملة للمصابين في المدن الجامعية والطواقم الطبية والتمريضية والعمال والأمن بواقع 3 وجبات يوميا كتبرع من الجامعة طوال فترة العزل .

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وأشار إلى أنه تم انهاء عمليات رفع الكفاءة والتطوير لجميع المبانى من المدن الجامعية، وتجهيزها كمستشفى عزل لمصابي الكورونا في وقت قياسي ووفق أعلى مستوى من جودة التطوير، وتحسين البنية التحتية بها حيث يتم استغلالها حال الضرورى ومتطلبات المرحلة الطبية لافتا إلى ان كل حجرة يوجد فيها سريرين ومن الممكن استغلالها لمريض واحد فقط.

وأكد رئيس الجامعة على أن الجامعة حريصة على توفير بيئة صحية جيدة لمرضى الفيروس المستجد، خلال فترة عزلهم بمباني المدينة الجامعية، حيث تم إضافة شبكة واي فاى للمباني، وتركيب نظام إضاءة متكامل ومتطور بها، وكذلك تجديد أثاث الغرف، وتطوير المسطحات الخضراء المحيطة بالمباني داخل المدينة الجامعية.